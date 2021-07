Veröffentlicht am 4. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Vermisste Frau aus Wissen wird immer noch gesucht

Am Sonntagmittag war noch nicht bekannt, wo sich die seit 1. Juli vermisste Frau aus Wissen aufhält. Am Freitagnachmittag kam es zu einer großen Suchaktion in der Umgebung des Seniorenzentrums St. Josef in der Brückhöfe. Zunächst suchten Polizeibeamte aus Wissen und Betzdorf das Gebiet Alte Hütte/Brölbach in Richtung Birken-Honigsessen und Mühlenthal ab. Dann überflog ein Polizeihubschrauber das Gebiet.

Die 79jährige konnte auch dabei nicht entdeckt werden. Als nächsten Schritt alarmierte man die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen, die mit allen drei Löschzügen anrückte. Als Versammlungsplatz diente das Gelände der Spedition Rödder im Gewerbegebiet Alte Hütte. Dort stand auch der Einsatzleitwagen der Feuerwehr.

Am späten Nachmittag trafen auch Hundestaffeln des DRK-Kreisverbands Altenkirchen, der Feuerwehr Hamm und des Arbeiter Samariterbunds Siegen ein. Die Helferinnen und Helfer machten sich sofort auf den Weg und suchten mit ihren Hunden das Waldgebiet großräumig ab. Der DRK-Ortsverbands Wissen war mit allen drei Bereitschaften vor Ort. Die DLRG Betzdorf-Kirchen hatte insgesamt zehn Leute, darunter fünf Strömungsretter einschließlich Boot nach Wissen geschickt.

Gegen 20 Uhr ging der Hinweis ein, in der Nähe des Stadions sei eine Person, die der vermissten Frau ähnelte, gesehen worden. Umgehend kam die Feuerwehr Berod mit ihrer Hochleistungsdrohne zum Einsatz. Parallel zu heimischen Feuerwehrleuten, die die Sieg zwischen Schützenhaus und Stadionbrücke unter die Lupe nahmen, flog das Gerät diesen Bereich ab. Aber alle Mühe war umsonst, die Frau konnte nicht aufgefunden werden.

Beim Anbruch der Dunkelheit wurde die Suche abgebrochen. Inzwischen hatte die DRK-Bereitschaft Katzwinkel eine Verpflegungsstation aufgebaut. Die zahlreichen Einsatzkräfte konnten sich verdientermaßen mit Getränken und heißen Würstchen stärken. Die Angehörigen hoffen immer noch, dass sich Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort der vermissten Frau ergeben. Hinweise bitte an die Polizei Wissen oder Betzdorf. (bt) Fotos: Bernhard Theis