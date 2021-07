Veröffentlicht am 4. Juli 2021 von wwa

WEYERBUSCH – Diebstahl von Terrassenstühlen in Weyerbusch

Nur noch Eis zum Mitnehmen gibt es ab sofort in einer Eisdiele in Weyerbusch. In der Nacht von Montag, 28. auf Dienstag, 29. Juni 2021, haben unbekannte Täter insgesamt zwölf Terrassenstühle von dem Terrassenbereich des Eiscafe Nikis in Weyerbusch entwendet. Die Polizei Altenkirchen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern oder aber zu verdächtigen Fahrzeugen machen können. Mögliche Zeugen werden gebeten sich über die Telefonnummer 02681-9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle: Polizei