HORHAUSEN – Verkehrskontrolle in Horhausen und in Anhausen

Am Donnerstagvormittag, 01. Juli 2021, führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in Horhausen (WW) eine Schulwegkontrolle und in Anhausen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei ahndeten sie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht und zwei Verstöße wegen verbotswidriger Handybenutzung während der Fahrt. Quelle: Polizei