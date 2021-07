Veröffentlicht am 20. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga Workshop im Haus Felsenkeller

Am Sonntag, 25. Juli 2021, findet auf dem Außengelände des Haus Felsenkeller ein neuer Outdoor „Yin & Yang Yoga“ Workshop statt. Wer schon immer einmal Yoga ausprobieren wollte, aber nicht wusste wie und wo er damit anfangen soll, ist bei diesem Workshop auf dem schönen Außengelände des Felsenkellers bestens aufgehoben. Aber auch Menschen, die bereits Yogaerfahrungen gesammelt haben und nach einer längeren Pause wieder damit anfangen wollen, sind herzlich willkommen. Dieser Outdoor Yoga Workshop, unter Leitung der Yogalehrerin Jennifer Endres, richtet sich an Anfänger, Einsteiger, Wiedereinsteiger und an alle, die neugierig darauf sind, was genau Yoga eigentlich ist.

In diesem Workshop erhält man einen Einblick in zwei unterschiedliche Yogastile: Vinyasa Flow – ein dynamischer, fließender Yogastil, der Bewegung und Atmung, Kraft und Beweglichkeit vereint – und Yin Yoga – bei dem ruhig und meditativ geübt wird und der Fokus vor allem auf dem Fasziengewebe liegt. Dieser Tag ist perfekt geeignet, um möglichst viele Facetten von Yoga kennenzulernen und sich einfach mal auszuprobieren. Der Workshop findet am 25. Juli von 11 bis 14 Uhr statt und kostet (inklusive einem Handout mit vielen Infos) 39 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.