Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Erstkommunion vor fast 100 Jahren

Am Weißen Sonntag des Jahres 1923 oder 1924, so genau lässt sich der Zeitpunkt nicht ermitteln, feierten rund 75 Mädchen das Fest ihrer ersten Hl. Kommunion in Wissen. Die Aufnahme ist vor der damaligen Katholischen Volksschule, heute Franziskus-Grundschule, entstanden. Neben den Kindern mit ihrem prächtigen Kopfschmuck sind Pastor Peter Esser (vorne links) sowie die Vikare Heinrich Eickmanns und Heinrich Schenk zu sehen.

Abgebildet sind auch die Volksschulrektoren Josef Bitzer und Josef Micheln mit Konrektor Johann Philippsen. Als Lehrer sind unter anderem Dr. Matthias Eisen, Wilhelm Alfter, Josef Betzing und Anton Weber vertreten. Thekla Utsch, Katharina Blum, Maria Tries, Elisabeth Gangolf und Dr. Gertrud Bauer nahmen als Lehrerinnen an der Feier teil. Vermutlich gibt es auch ein Foto der Jungen, die vor fast 100 Jahren ihre erste Hl. Kommunion empfangen haben. Vielleicht verfügt ja eine Leserin oder ein Leser darüber und würde es für eine Kopie zur Verfügung stellen.

Pastor Peter Esser kam übrigens im Juni 1922 nach Wissen und hat bis zu seinem Tod im Juli 1949 segensreich in der katholischen Pfarrgemeinde gewirkt. Am Samstag, 3. Juli, feiern in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ eine ganze Reihe von Mädchen und Jungen das Fest ihrer Erstkommunion. Aus Hygienegründen sind die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis