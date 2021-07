Veröffentlicht am 4. Juli 2021 von wwa

MAINZ – Fahrradtour durch Rheinland-Pfalz – Tour de Pflege verlässt Mainz am Montag

Am Montag, 05. Juli 2021, verlässt die „Tour de Pflege“ die Landeshauptstadt Mainz. Um 7:30 Uhr findet aus diesem Anlass eine Verabschiedungskundgebung am Haupteingang der Unimedizin Mainz statt. Dazu wird auch der ver.di Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz-Saarland, Michael Blug und der Fachbereichsleiter Gesundheit, Frank Hutmacher, erwartet.

Die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer werben in einer einwöchigen Tour für die Demonstration des Pflegebündnis „Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz“, die am 11. September in Mainz stattfinden soll.

Organisatorin der Fahrraddemonstration ist die OP-Pflegefachfrau Daiana Neher, selbst auch eine der Sprecherinnen des Pflegebündnisses. Die als Velo-Fee von Mainz bekannte Krankenpflegerin, will sich nicht länger mit dem Pflegenotstand abfinden. Neher: „Mehr von uns ist besser für alle! Keine Pflegefachperson sollte mehr alleine Dienst leisten müssen. Wir kämpfen für eine tarifliche Bezahlung für alle und deutlich mehr Gehalt.“

Am ersten Tag geht die Demonstration über Worms und Ludwigshafen nach Frankenthal. Vor dem Klinikum Worms findet um 12:00 Uhr und vor der BU-Klinik Ludwigshafen um 14:30 Uhr eine Kundgebung an die Beschäftigten der genannten Kliniken statt. Der Pflegebeauftragte der Gewerkschaft ver.di, Michael Quetting, wird sprechen.

Am 9. Juli kommen die Fahrradfahrer/innen nach 13 Etappen wieder in Mainz an und werden um 15:30 Uhr am Marienhaus Klinikum Mainz zurückerwartet. Sie werden dort von Pflegekräften mit Getränken und einer kleinen Stärkung begrüßt. Auch der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch und der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Josef Winkler, werden sich ebenfalls einfinden.