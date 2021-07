Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfallflucht in Gebhardshain

Donnerstagvormittag, 01. Juli 2021, in der Zeit von 09:30 bis 10.00 Uhr parkte ein 20jähriger Mann sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hachenburger Straße in Gebhardshain. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er einen Schaden am Stoßfänger fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei