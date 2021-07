Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Suchmaßnahmen nach einer vermissten 79jährigen Frau in Wissen

Am frühen Freitagnachmittag, 02. Juli 2021, wurde mit der Suche mit Spezialhunden nach der vermissten Frau begonnen. Zum Einsatz kamen Mantrailer und Flächenhunde. Bei der Suche mit den Hunden ergaben sich Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte von der Frau. Aufgrund dessen wurden weitere Suchkräfte alarmiert, die vor allem den Bereich von der Straße Alte Hütte in Wissen bis Birken-Honigsessen abgesucht haben. Aus der Bevölkerung kamen einzelne Hinweis auf ältere Damen denen nachgegangen wurde. Die gesuchte Frau konnte jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht gefunden werden.

Im Einsatz waren:

— neun Polizeibeamte der Polizeiwache Wissen und Kriminalinspektion Betzdorf

— ein Polizeihubschrauber

— 60 Feuerwehrleute der Löschzüge Wissen, Schönstein und Katzwinkel

— drei Feuerwehrleute aus Berod mit einer Drohne

— drei Hundestaffeln vom Roten Kreuz, der Feuerwehr Hamm und dem ASB mit insgesamt 13 Hunden.

— zehn Retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Betzdorf-Kirchen und dem Bezirk Westerwald Taunus

— 12 DRK’ler der Bereitschaft Wissen und der SEG Verpflegung aus Katzwinkel

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweis auf den Aufenthaltsort der vermissten Frau. Die Suche wird am Samstagmorgen fortgeführt. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau nimmt die Polizei in Betzdorf, Telefon: 02741/926-0, die Polizei in Wissen, Telefon: 02742/935-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.