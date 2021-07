Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

MAMMELZEN – Leserbrief zum Thema Busfahrerstreik – Eltern verzweifeln am Busfahrerstreik – Der jetzige Streik der Schulbusfahrer oder der Busfahrer überhaupt lässt viele Eltern verzweifen. Wir Eltern sind mittlerweile überfordert die Kinder irgendwie in die Schule zu bekommen? Ich verstehe, dass die Busfahrer streiten müssen um ihre Rechte durchzusetzen, aber ich finde dass der Kreis sich dann Gedanken über einen Ersatzverkehr machen muss und mittlerweile hatte er zwei Wochen dazu Zeit. Wir bzw. ich, Barbara Staude Hahn rede jetzt mal nur für mich. Ich bin berufstätig. Wir versuchen Fahrgemeinschaften zu bilden, was nicht immer einfach ist und wir sehen uns gezwungen teilweise sogar Großeltern mit ins Boot zu holen, damit die Kinder in die Schule kommen. Das kann meiner Meinung nach nicht so weitergehen und die Kreisverwaltung macht es sich sehr einfach, indem man keine adäquaten Lösungsvorschläge bekommt. Auch das Zuhause lassen der Schüler ist im Moment nach dem ganzen Corona keine Option. Wir warten händeringend auf eine Lösung oder dem Ende des Busfahrerstreiks. Barbara Staude Hahn, Mammelzen