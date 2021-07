Veröffentlicht am 6. Juli 2021 von wwa

TORNEY – Die Torneystraße in Torney im SWR Fernsehen – Porträt am 8. Juli in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“

In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen liebevolle und sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Torneystraße in Torney läuft am Donnerstag, den 8. Juli ab 18:45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Torney ist einer von zwölf Ortsteilen der Kreisstadt Neuwied. Die Gemeinde mit etwa 1.900 Einwohner*innen liegt vier Kilometer nordöstlich des Rheins, wo sich das Koblenz-Neuwieder-Becken allmählich verjüngt und zum Westerwald aufsteigt. 1938 bezogen die ersten 38 Betriebszugehörigen die als reine Wohnstätte entworfene Siedlung. Viele waren Arbeiter*innen großer Industriewerke, wie beispielsweise Rasselstein. Das Bild der Torneystraße ist geprägt von baugleichen Einzel- und Doppelhäusern, dem Berliner-Platz im Zentrum und später errichteten Wohnblöcken.

Gemessen an der Zahl der Geschäfte zur Blütezeit des Orts, ist das Angebot heute etwas blutarm. Lebensader ist die Torneystraße dennoch geblieben. Sie führt schnurgerade in den Ort hinein, ab dem Berliner-Platz leicht versetzt doch in gleicher Länge wieder hinaus zu den Nachbargemeinden, die allesamt ebenso Ortsteile von Neuwied sind.

Der Traditionspflege des Heimat- und Verschönerungsvereins ist es mit zu verdanken, dass die Gemeinde sich bei der Organisation ihrer Feste oder bei öffentlichen Aufgaben große Selbstständigkeit erhalten konnte. Die Verwaltung in Neuwied freut es, dass die Aktiven in ihrem Ort das Meiste dessen selbst erledigen, was andernfalls städtische Bedienstete machen müssten, hört man.

Vom Gründergeist, der vor nicht einmal 100 Jahren für den Zusammenhalt der ersten Siedler von großer Bedeutung war, ist viel geblieben. Wer sich mit ihren Nachfahren unterhält, die großenteils in den Häusern ihrer Großeltern leben, spürt ihren Stolz. Über die Vereinszugehörigkeit hinaus haben sich etliche Cliquen gebildet, die zusammen Sport treiben, feiern und ehrenamtlich arbeiten. (SWR)