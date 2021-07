Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Gemeinsam Wissenswertes über Weinbau erwandern – Gute Aussichten bei „Weinkul-Tour“ am Donnerstag, 8. Juli

Auf der drei Kilometer langen Wanderung „Weinkul-Tour“ bietet sich den Teilnehmenden ein Wein- und Naturerlebnis der besonderen Art. Sie erfahren auf 33 Tafeln Wissenswertes über den Weinbau sowie die kulturhistorischen und landschaftlichen Zusammenhänge. Zudem bieten sich ihnen beeindruckende Aussichten, welche ihnen die wunderschöne Weinkulturlandschaft vor Augen hält. Treffpunkt für die etwa zweistündige Wanderung ist am Donnerstag, 8. Juli, um 16 Uhr der Schützenplatz Leutesdorf. Anmeldung und Ticketkauf (15 Euro) über die Tourist-Information Neuwied unter 02631 802-5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de.

Alle bereits knapp 90 Erlebnisangebote des „Deichstadt-Urlaub“ 2021 finden Interessierte unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html. Der dort abrufbare Kalender wird laufend um neue Termine erweitert und kann abonniert werden. Das Programmheft „Deichstadt-Urlaub“ liegt aus in der Tourist Information der Stadt Neuwied.