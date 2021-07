Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Mit dem Eisen am Tee – Schnupperkurs „Golfen“ am Sonntag, 4. Juli

Bei „Tee“ denken Sie an ein Heißgetränk? Nicht mehr lange: Der Schnupperkurs „Golfen“ richtet sich an Interessierte, die noch nie Golf gespielt haben. Mit dem Golfclub Rhein-Wied haben Neulinge die Chance, die richtige Technik für einen Einstieg in diese Sportart zu erlernen. Zwei Stunden lang üben Könner mit Interessierten die ersten Schritte auf dem Golfplatz. Jeweils sonntags von 12 bis 14 Uhr finden die Anfänger-Schnupperkurse statt am 4. Juli, 8. August und 5. September. Anmeldung und Information bis 1 Woche vor dem Termin über Andre Müller, Tel. 0175 9783575 und 02622 8847118, E-Mail info@am-golf.de.

Alle bereits knapp 90 Erlebnisangebote des „Deichstadt-Urlaub“ 2021 finden Urlaubsreife unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html. Der hier abrufbare Kalender wird laufend um neue Termine erweitert und kann abonniert werden. Das Programmheft „Deichstadt-Urlaub“ liegt aus in der Tourist Information der Stadt Neuwied.