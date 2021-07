Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Ein malerischer Nachmittag für Kinder – Eltern-Kind-Workshop „Malen und Erleben“ am 7. Juli

Beim Eltern-Kind-Workshop „Malen und Erleben“ im Rahmen des „Deichstadt-Urlaub“ 2021 wird Margit Philippi künstlerisch auf Objekte aus Natur und Stadt eingehen. Erste künstlerische Begegnungen werden ermöglicht am 7. oder 21. Juli sowie am 4. oder 18. August. Kunst kann vielseitig, bunt und interessant sein und genau das wird hier vermittelt.

Wer einen entspannten, malerischen Nachmittag mit seinen Kindern oder Enkelkindern verbringen möchte, ist bei „Malen und Erleben“ genau richtig. Teilnehmen können jeweils bis zu zwölf Personen. Der Treffpunkt für die einzelnen etwa eineinhalbstündigen Veranstaltungen ist jeweils mittwochs um 15 Uhr am Deichtor am Schloss Neuwied. Eltern haften während des gesamten Workshops für ihre Kinder. Die Teilnahme kostet pro Familie 20 Euro. Anmeldung und Ticketkauf über die Tourist-Information Neuwied unter 02631 802-5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de.

Alle bereits knapp 90 Erlebnisangebote des „Deichstadt-Urlaub“ 2021 finden Interessierte unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html. Der hier abrufbare Kalender wird laufend um neue Termine erweitert und kann abonniert werden. Das Programmheft „Deichstadt-Urlaub“ liegt aus in der Tourist Information der Stadt Neuwied.