Veröffentlicht am 7. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gesund und beweglich – umfassendes Gesundheitsprogramm rund um Ernährung und Bewegung startet

Samstag, 10. Juli, startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den neuen Gesundheitskurs „Gesund und beweglich“. Der Kurs widmet sich zwei zentralen Themen: Ernährung und Bewegung. Im Rahmen dieses neunwöchigen Kurses (jeweils samstags von 10 bis 13 Uhr) werden neben Ernährungstipps auch Workouts als auch Nordic-Walkingeinheiten durchgeführt.

Gesunde Ernährung liefert Energie und Nährstoffe, die der Körper dringend benötigt. Wer sich falsch ernährt, entzieht seinem Körper so diese Existenzgrundlage und kann möglicherweise dazu beitragen, dass sich gesundheitliche Probleme einstellen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Gicht und viele weitere Erkrankungen gelten als ernährungsbedingt, so dass die Ernährung hier von zentraler Bedeutung ist. Beweglichkeit zum andern ist ein weiterer Baustein, um dauerhaft gesund und glücklich zu leben. Kluges Training wirkt aufbauend, denn Bewegung regt den Kreislauf an und versorgt so den Körper mit neuer Energie und mit lebenswichtigen Nährstoffen.

Kursthemen sind eine individuelle Körperanalyse, die Ernährungspyramide, Ernährung verstehen, Trainingsziele, Eigenmotivation, Fitnessüberprüfung, Reflektion, Spaß an der Bewegung und praktische Hilfstechniken. Es wird in kleiner Gruppengröße gearbeitet – die Kursgebühr beträgt 225 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen. Foto13: Kreisverwaltung AK