KREIS ALTENKIRCHEN – Sommerakademie „Malen intensiv“ kann wieder stattfinden

In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen veranstaltet Volker Vieregg in der Zeit von Montag, 19. Juli, bis Donnerstag, 22. Juli, die Sommermalakademie „Malen intensiv“ in seinem Altenkirchener Atelier. An vier Tagen können sich die Teilnehmenden unter der fachkundigen Leitung von Vieregg ganz ihrer individuellen Kunst widmen. Unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln kann gespachtelt, gemalt, lasiert, skizziert und viele Techniken können ausprobiert werden.

Die Sommerakademie bietet die Möglichkeit, gemeinsam Bilder zu besprechen und die Grundelemente der Bildkomposition zu erlernen. Aus anfänglichen Ideen und Skizzen können im Laufe der vier Tage ganz individuelle Kunstwerke entstehen.

Den Teilnehmenden wird der künstlerische Raum gegeben, um den ganz persönlichen Stil weiter zu entwickeln und während dieser kleinen Malreise ihre eigenen Ideen umzusetzen. Am Ende des Kurses soll so ein spannendes Spektrum an individuellen Kunstwerken stehen und verdeutlichen, wie jede Malerin und jeder Maler einen ganz eigenen Weg finden und eigene Ideen ganz persönlich bildnerisch realisieren kann.

Die Sommerakademie findet an den vier Kurstagen jeweils von 10 bis 17 Uhr statt, die Teilnahme kostet 199 Euro, Getränke inklusive. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto 17: Im Juli lädt Volker Vieregg gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule zur Sommerakademie in sein Altenkirchener Atelier ein. (Foto: KVHS)