RHEINLAND-PFALZ – Schweitzer begrüßt Auszahlungsstart der Grundrente im Juli

„Nach der Einführung der Grundrente Anfang des Jahres ist der Start der Auszahlungen ein wichtiger Meilenstein. Von dem Rentenzuschlag werden bundesweit rund 1,3 Millionen Menschen profitieren, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt, aber unterdurchschnittlich verdient haben. Ich freue mich, dass die Rentenversicherung Rheinland-Pfalz sehr gut auf diese Aufgabe vorbereitet ist und die ersten Bescheide im Juli versandt werden können“, sagte Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer anlässlich seines Besuches bei der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer.

Profitieren können Versicherte, die noch in Rente gehen, aber auch die, die schon in Rente sind. Ein Antrag auf Grundrente muss nicht gestellt werden. Die Deutsche Rentenversicherung überprüft von sich aus, ob die Voraussetzungen erfüllt sind – auch für die Bestandsrentner. „Für die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz bedeutet dies, dass allein in ihrem Bestand über 640.000 Renten überprüft werden müssen und das neben dem anspruchsvollen Tagesgeschäft. Die Umsetzung ist sowohl technisch als auch personell eine Mammutaufgabe. Ich danke allen Beteiligten, die dazu beitragen, dass diese gelingt“, so Schweitzer.

Die Neuberechnung und Auszahlung der Grundrente erfolgt zeitlich gestaffelt: Das Grundrentengesetz sieht ein zeitliches Fenster bis Ende 2022 vor, innerhalb dessen die Umsetzung erfolgt sein muss. Nachteile entstehen nicht, weil die Grundrente rückwirkend zum 1. Januar 2021 (bzw. bei einem späteren Rentenbeginn für die Zeit ab Rentenbeginn) ausgezahlt wird.