Veröffentlicht am 4. Juli 2021 von wwa

KIRCHEN – Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen beendet Transportfahrten vom Testzentrum Lindenstraße

Am 25. Juni 2021 beendete die Bundeswehr ihren Amtshilfe-Einsatz am Testzentrum in Kirchen und mit diesem Tag endete auch der Unterstützungseinsatz der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen für das CORONA-Testzentrum. Nachdem die IuK-Gruppe der Verbandsgemeindefeuerwehr bereits bei der Errichtung des Testzentrums die Telefon- und Internetanbindung hergestellt hatte, erhielt Wehrleiter Ralf Rötter am 09. März 2021 die Anfrage, ob seitens der Feuerwehr die PCR-Tests des Krankenhaus Kirchen und des CORONA-Testzentrum Kirchen zur Sammelstelle ans Krankenhaus Altenkirchen gefahren werden könnten. Nach einer kurzen Prüfung wurde die Unterstützung zugesagt und bereits am 11. März 2021 erfolgte der erste Transport des Probenbehälters von Kirchen nach Altenkirchen.

In den folgenden 15 Kalenderwochen wurden die Proben an fast jedem Werktag von wechselnden Kameraden aus fast allen Löschzügen der Verbandsgemeinde teilweise mit Fahrzeugen der Feuerwehr, teilweise mit anderen kommunalen Fahrzeugen, unter strenger Beachtung der Hygieneregeln transportiert. Nach der Ausweitung der Testzeiten auch auf das Wochenende erfolgte ab dem 18. April auch jeweils sonntags ein Transport, diese Sonntagstransporte wurden ab dem 25. April durch Kameraden des THW-Ortsverband Betzdorf übernommen.

Vom 25. bis zum 28. Mai übernahmen die Kameraden der DLRG-Ortsgruppe Betzdorf-Kirchen eine Woche den Fahrdienst. Beide Organisationen sagten spontan eine Unterstützung der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen zu und hätten auch noch weitere Transporte übernehmen können. Die Zuteilung der Fahrten auf die einzelnen Löschzüge und Hilfsorganisationen erfolgte über einen Dienstplan der Wehrleitung, der regelmäßig aktualisiert wurde.

Durch eine Umstellung in den Abläufen erfolgte am 25. Juni der letzte Probentransport nach Altenkirchen. In der Zeit vom 11. März bis zum 25. Juni 2021 erfolgten durch alle Organisationen insgesamt 79 Transportfahrten, bei einem Zeitansatz von ca. 2,5 Stunden je Fahrt wurden somit rd. 197 Einsatzstunden geleistet. Wehrleiter Ralf Rötter bedankt sich bei allen beteiligten Feuerwehrangehörigen sowie den Angehörigen von THW und DLRG für die Übernahme und Sicherstellung des täglichen Fahrdienstes.

Er sieht die Unterstützung des laufenden Testbetriebs der CORONA-Teststation Kirchen als weiteren wichtigen Baustein zur Eindämmung der CORONA-Pandemie und hin zu einer weiteren Normalisierung der Pandemielage. Weiterhin freue er sich über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus, der Bundeswehr und der Stadt Kirchen. Insbesondere beweise auch die sofortige Bereitschaft zur Unterstützung durch das THW und die DLRG, wie eng und kameradschaftlich die Hilfsorganisationen in der Verbandsgemeinde Kirchen zusammen arbeiten würden. Diese enge Zusammenarbeit umfasse auch die DRK-Ortsvereine Kirchen und Niederfischbach, welche ebenfalls sofort ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Fahrten erklärt hätten. Aufgrund der starken Einbindung der DRK-Helfer im Impfzentrum Wissen wurde jedoch von einer Einteilung zu den Transportfahrten abgesehen.