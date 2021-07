Veröffentlicht am 4. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Kinderschützenfest in Wissen vor 70 Jahren

Der 9. und 10. Juli 2021 stehen im Zeichen der Veranstaltung „Open Air am Siegbogen“. Eingeladen hat der Wissener Schützenverein anstelle seines großen Schützenfests. Auch in der sogenannten schlechten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man sich das Feiern nicht verderben lassen. Schon 1950 stand das erste Nachkriegsschützenfest im Terminkalender. Was für die Erwachsenen galt, beanspruchten auch die Kinder der Walzwerkskolonie. Man veranstaltete einen kleinen Wettbewerb und kürte dann das „Königspaar“. Im „richtigen Leben“ errang 1951, als dieses Foto entstand, Theo Reuber die Königswürde. Die Kinder stammten aus der Hockelbach- und Bruchstraße. Von links hinten sind zu sehen: Olga Stein und Manfred Düngen, Monika Böhmer und Dieter Hoffmann sowie Anita Lotz und Karl-Hermann Kieser. Vor nunmehr 70 Jahren repräsentierten Rosemarie Uhl und Bernd Neitzert (Bildmitte) das Kindermajestätenpaar. (bt) Foto 10: Archiv Bernhard Theis