ALTENKIRCHEN – Online-Trainings tragen Früchte!

Durch die Pandemie gab es für Kontaktsportarten sehr lange keinen Lichtblick am Ende des Tunnels. Gerade im olympischen Taekwondo, auf welches der Verein SPORTING Taekwondo spezialisiert ist, dauerte es mit einer Vollkontaktsportart sehr lange, bis man diese wieder normal ausüben konnte. SPORTING-Haupttrainer Eugen Kiefer bot deswegen mehrmals die Woche Trainings online an, die zwar nicht dem gewohnten Trainingsreiz nahe kommen, dafür andere Reize mit einbeziehen können, wodurch neue Ideen und Ansätze der Trainingsgestaltung geschaffen wurden. Zusätzlich dazu wurde den Mitgliedern zweimal pro Woche ein Trainingsplan, je nach Leistungsstand, zugesendet, um eine weitere Möglichkeit des Trainings daheim gestalten zu können. Die Mitglieder blieben so in den Basics sowie im allgemeinen sportlichen Sinne, als auch in der Reaktion (die auch taktisch über den Bildschirm abverlangt wurde) auf einen guten Stand und bildeten sich hier weiter aus. Dennoch sind die Sportler und auch Trainer froh, nun wieder real miteinander trainieren zu dürfen.

Auch für den bereits seit längerem geplanten Anfängerkurs sind die Weichen gestellt, demnächst zu beginnen. Hier können auch noch weitere Interessenten aufgenommen werden. Infos dazu erhält man unter 0160 9450 4797 oder im Internet unter www.sporting-taekwondo.de