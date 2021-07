Veröffentlicht am 17. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird der beliebte Kurs „Das innere Kind lieben lernen“ fortgesetzt.

Ab dem 21. Juli kann man sich wieder auf den Weg zu einem liebevolleren Umgang mit sich selbst begeben. Dieser Kurs bietet den Teilnehmenden in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit sich mit anderen Menschen über die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Erfahrungen aus der Kindheit und der Gegenwart auszutauschen. Da man in der Kindheit oftmals nicht lernt, wertschätzend und liebevoll mit sich selbst umzugehen, ist man manchmal überkritisch mit sich selbst, vernachlässigt sich in Beziehungen oder weiß nicht, wie man die eigenen Bedürfnisse erfüllen kann.

Ziel dieses Kurses ist es, die emotionalen Erfahrungen aus der Kindheit aufzuarbeiten und zu reflektieren und ergänzend dazu Methoden und Techniken zu erlernen, die dabei helfen das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Die Begegnungen in der Gruppe und die damit einhergehende gegenseitige Bestärkung und Ermutigung, sollen einen Weg eröffnen, liebevoller und bewusster mit sich selbst umzugehen. Der Kurs richtet sich insbesondere an Leute, deren Beziehungen durch den Kontakt zu suchtkranken Menschen beeinträchtigt waren oder sind.

Selbstverständlich sind aber auch Interessierte, die sich aus anderen Gründen angesprochen fühlen, willkommen. Der Kurs umfasst insgesamt 6 monatlich stattfindende Treffen (jeden 3. Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr) und kostet 180 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.