3. Juli 2021

EICHELHARDT – Zum Spatenstich Baugenehmigung übergeben

Spatenstiche sind für alle Beteiligten immer ein freudiger Anlass. So auch in Eichelhardt, wo die beiden Geschäftsführer der Firma MSA, Alexander Pierkes und Stefan Alhäuser, gemeinsam mit Vertretern des Kreises Altenkirchen, der Verbandsgemeinde Altenkirchen, der IHK und der HWK den Grundstein für die Erweiterung ihres Firmengeländes legten.

Die MSA GmbH entwickelt und produziert Sondermaschinen und Vorrichtungen für die Industrie. Häufig handelt es sich um Automatisierungs-Lösungen. Das 1999 gegründete Unternehmen hat mittlerweile über 30 MitarbeiterInnen. Ein Großteil der Kunden ist der Automobilindustrie zuzuordnen.

Bei dem Treffen in Eichelhardt überreichte Landrat Dr. Peter Enders die Baugenehmigung an Alexander Pierkes, der den Gästen die Historie der Firma MSA im Rahmen seiner Begrüßungsrede näher brachte. „Alles begann in der Garage meines Geschäftspartners Stefan Alhäuser. Als diese aber zu klein wurde, suchten Stefan Alhäuser einen neuen Standort und wurden in Eichelhardt fündig. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens war in den folgenden Jahren so erfreulich, dass wir uns stetig sowohl räumlich als auch personell vergrößert haben. Die jetzige Erweiterung ist für uns enorm wichtig, denn bereits im September möchten wir als Spezialist für den Sondermaschinenbau eine erste gro 3;e Anlage in der neuen Halle aufbauen. Daher sind wir, Herr Alhäuser und ich, dankbar, dass es mit der Baugenehmigung so zügig geklappt hat und wir gemeinsam mit der Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung praktikable Lösungen für das ein oder andere Problem gefunden haben“, so Alexander Pierkes. Er erklärte, dass es bei MSA praktisch keine Serienfertigung gibt, sondern die Maschinen stets individuell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen verfügt über eine hohe Fertigungstiefe und mit über 15 Prozent über eine hohe Ausbildungsquote.

Sowohl Landrat Dr. Enders als auch Bürgermeister Fred Jüngerich zeigten sich beeindruckt vom Erfolg des Unternehmens. „Wir als kommunale Familie freuen uns über die sehr positive Entwicklung der MSA GmbH und insbesondere darüber, dass Sie am Standort in Eichelhardt festhalten. Der rege Informationsaustauch zwischen Ihnen und unseren Wirtschaftsförderungen, die im Kreishaus und in der Verbandsgemeindeverwaltung ansässig sind, wird hoffentlich auch weiterhin so wie bisher aufrecht erhalten bleiben“, so Landrat Dr. Enders stellvertretend für die Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltung. Kristina Kutting, IHK Regionalgeschäftsführerin für Altenkirchen und Neuwied, Thomas Leiner, HWK Koblenz, Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen und Dirk Fischer, Wirtschaftsförderung Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, schlossen sich den Glückwünschen des Landrats an. Kristina Kutting, die von Oliver Rohrbach die IHK Geschäftsstelle vor kurzem übernommen hat, konnte bei dem Treffen das Unternehmen MSA und seine beiden Geschäftsführer kennen lernen.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung tauschte man sich über die aktuelle wirtschaftliche Lage aus. Themen waren dabei die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und mögliche Entwicklungen in den kommenden Monaten. Foto 32: AKK