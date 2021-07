Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

ALMERSBACH-FLUTERSCHEN – Vereine spenden an die Kinder- und Jugendpsychiatrie

Der SSV Almersbach-Fluterschen e.V. und der Heimatverein Fluterschen nahmen auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Scheine für Vereine“ von REWE teil. Viele Vereinsmitglieder, Dorfbewohner und Freunde sammelten fleißig Scheine für beide Vereine. So konnten Trainingsmaterialien und Materialien für Veranstaltungen, die demnächst, wenn alles weiter gut geht, wieder stattfinden können, angeschafft werden. Aber damit nicht genug. Die Vereine überlegten gemeinsam, was man noch Gutes tun könnte mit Hilfe der Scheine. So entschloss man sich eine Spende an die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Krankenhaus Altenkirchen zu machen. Im Rahmen der Therapie gibt es dort nämlich auch sport- und bewegungstherapeutische Einheiten. Für diese Therapien spendeten der SSV Almersbach-Fluterschen e.V. und der Heimatverein Fluterschen der Abteilung nun gemeinsam ein 15er Set Sprungseile (Speed Rope). Jennifer Krämer, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des SSV Almersbach-Fluterschen e.V. übergab diese an Laura Eberle, eine der verantwortlichen Fachtherapeutinnen für Motopädie, die sich herzlich bedankte. Beide Vereine wünschen allzeit viel Spaß damit. (jK) Foto: Verein

Foto 28: Übergabe der Sprungseile von Jennifer Krämer (li) an Fachtherapeutin Laura Eberler.