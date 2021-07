Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Reaktives Walken mit Togu Brasils-Hanteln

Unter dem Motto „Reaktives Walken mit Togu Brasils-Hanteln“ bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen ab Montag, 12. Juli, am späten Nachmittag einen neuen Gesundheitskurs an: Reaktives Walking trainiert und formt effektiv den ganzen Körper. Es ist einfach zu lernen, schonend für die Gelenke und bietet einen optimal dosierbaren Trainingseffekt durch die individuelle Befüllung der Hanteln. Die komplette Schulterpartie, die Rücken- und Bauchmuskulatur wird bis in die Tiefen mittrainiert. Speziell wird auch das Bindegewebe an den Oberarmen gestärkt. In der Kombination mit dem extra entwickelten Übungsprogramm für den Oberkörper mit den Hanteln, wird Reaktives Walken zu einer gesunden und sehr effektiven Trainingsform.

Der Kurs ist konditions- und koordinationssteigernd, mit einem hohen Kalorienverbrauch, gelenkschonend und gelenkfördernd und körperstraffend. Es wird mit Togu Brasils-Hanteln trainiert, die mit Sand gefüllt sind.

Der Kurs findet jeweils montags unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Coronaregelungen in der Zeit von 18.15 bis 19.15 Uhr unter der Leitung von Beate Windhagen statt. Die Kursgebühr für insgesamt zehn Termine beträgt 50 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de). Dort gibt es weitere Informationen für alle Interessierten.