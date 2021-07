Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Keine Neuinfektionen seit Mittwoch – Inzidenz jetzt bei 1,6 – Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Freitag, 2. Juli, 14.30 Uhr

Erneut keine Bewegung in der Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Seit Mittwoch ist die Gesamtzahl aller seit Pandemie-Beginn nachgewiesenen Fälle im Kreis bei 4.930 geblieben. Als genesen gelten 4.808 Menschen, die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 21. Derzeit wird keiner der aktuell Infizierten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz nun bei 1,6, für das Land bei 5,1.

Bei den beiden am Wissener Gymnasium positiv getesteten Kindern handelt es sich jeweils nicht um die Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde, sondern um die verbreitete Alpha-Variante („Britische Mutation“) des Virus. Die im Umfeld erfolgten Tests sind bislang alle negativ.

Landesimpfdokumentation legt erstmals Impfstatistik vor

Zum 30. Juni hat die Impfdokumentation des Landes Rheinland-Pfalz erstmals eine statistische Auswertung des kompletten Impfgeschehens für die Landkreise vorgelegt. Demnach wurden zum Stichtag 30. Juni im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen insgesamt 49.995 Impfungen durchgeführt. 29.998 Personen erhielten bis zu diesem Stichtag ihre Erstimpfung, 19.997 beide Impfungen. Insgesamt wurden durch die Terminvergabe des Landes 52.130 Terminpaare vergeben, in dieser Zahl sind auch Termine enthalten, die für die nächsten Wochen festgelegt sind.

Die Terminpaare setzen sich nach Altersgruppen folgendermaßen zusammen:

unter 18: 408

18 bis 59: 26.452

60 bis 69: 9.144

70 bis 79: 8.605

über 80: 7.521

Auf der Warteliste für das Wissener Impfzentrum stehen gemäß Auflistung der Landesimpfdokumentation zudem 2.395 Personen, davon insgesamt 12, die älter sind als 60 Jahre, 55 unter 18 und 2.328 im Alter von 18 bis 59.

Die per 30. Juni getätigten Impfungen bei Haus- und Fachärzten gibt die Impfdokumentation mit 28.303 Erst- und 22.738 Zweitimpfungen an, für Senioren- und Pflegeheime, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und andere Einrichtungen kommt man auf eine Summe von 4.631. Insgesamt ermittelt die Landesimpfdokumentation für den Kreis Altenkirchen eine Quote von 58,16 bei den Erstimpfungen und 33,27 bei den Zweitimpfungen, wobei sie hier ausschließlich geimpfte Personen berücksichtigt, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Anmeldungen zu Impfungen im Impfzentrum sind weiterhin über die zentrale Terminvergabestelle des Landes möglich (Web: impftermin.rlp.de, Tel.: 0800-5758100).

Stiko-Empfehlung zu Astrazeneca: Termine bleiben, weiteres Vorgehen wird beraten

Nach der Empfehlung der Ständigen-Impfkommission (Stiko), wonach Astrazeneca-Erstgeimpfte nur noch mit einem mRNA-Impfstoff die zweite Impfung erhalten sollen, um die Immunität gegen die hoch ansteckende Delta-Variante zu erhöhen, beraten die Gesundheitsminister der Länder am heutigen Freitag über die Umsetzung. Die Empfehlung der Stiko, so die Information aus dem Gesundheitsministerium, hat keine Auswirkungen auf vereinbarte Impftermine. Sofern es doch zu Veränderungen kommt, sei es bei Terminen oder beim eingesetzten Impfstoff, werden die Betroffenen schriftlich oder beim Termin vor Ort informiert.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.930

Veränderung zum 30. Juni: +1

Aktuell Infizierte: 21

Geheilte: 4.808

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 0

7-Tage-Inzidenz: 1,6

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.455

Betzdorf-Gebhardshain: 998

Daaden-Herdorf: 558

Hamm: 563

Kirchen: 722

Wissen: 634