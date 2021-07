Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung an einem Pkw in Kirchen

In der Nacht zum Mittwoch, 29. Juni 2021, wurde ein Skoda im Wohngebiet am „Rißfeld“ in Kirchen beschädigt. Der 36jährige Fahrzeugeigentümer stellte den Schaden am Morgen fest. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack der gesamten linken Fahrzeugseite. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise zum Geschehen an den Polizeibezirksdienst Kirchen oder die Polizeiinspektion Betzdorf. Quelle: Polizei