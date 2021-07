Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

HÖHN – Sachbeschädigung an der Grundschule in Höhn

In der Zeit von Dienstag, 29. Juni 2021 bis Mittwoch, 30. Juni 2021 kam es an der Grundschule in Höhn zu Sachbeschädigungen. Hier wurde u.a. eine Glasscheibe mit einer Flasche eingeworfen und Durchgänge mit Drahthindernissen versehen. Wer kann Angaben zu den evtl. Täter machen? Hinweise werden telefonisch an die Polizei Westerburg erbeten. Quelle: Polizei