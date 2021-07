Veröffentlicht am 1. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – 35 Jahre Haus Felsenkeller Kultur startet am 1. Juli mit einem fulminanten dreimonatigen Kulturprogramm mit 35 Veranstaltungen – Bestuhltes Open Air, Viermaster Zirkuszelt, zwei Bühnen und ein Spielort, auch Abendkassen, Essen & Trinken

Für die Kultur in Coronazeiten ein wahrer Segen, endlich wieder Präsensveranstaltungen anbieten zu dürfen. 500 Zuschauer unter freiem Himmel sind erlaubt und so werden auf der Glockenspitze im Grünen dann auch zumindest beim Stargast Wolfgang Niedecken alle 500 Stühle auf der Wiese stehen. Noch gibt es für alle Veranstaltungen Karten, so die Veranstalter vom Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V., die zum 35jährigen Jubiläum ein imposantes Kulturprogramm mit 35 Veranstaltungen anbieten.

Jeder Gast hat einen Sitzplatz, so sind die Bestimmungen zur Durchführung von Präsensveranstaltungen. Sitzen und tolles Programm erleben, wird für viele perfekt sein, für andere Open Air Besucher eher ungewohnt, geht man bei Open Air eher von einer Stehveranstaltung aus. Sitzen an Spiegelzelt Bistrotischen hat auch den Vorteil, alle kulinarischen Angebote des Caterers Landwind in vollen Zügen zu genießen. Und eben keine „vollen Züge“ bietet das großzügige Areal neben der Großsporthalle, wo zu Jahresende dann die Bauarbeiten für das neue Hallenbad beginnen sollen. Genügend Platz und Abstände unter blauem Sommerhimmel.

Eine weitere Erleichterung für alle ist, dass man inzwischen ohne Test Open Air Veranstaltungen besuchen darf. Zwar immer noch mit Maske bis zum Tisch, aber am Tisch angelangt, kann diese abgenommen werden.

Somit können auch Eintrittskarten nicht nur im Vorverkauf erworben werden, sondern sind auch an der Abendkasse nach Angaben der Kontaktdaten erhältlich.

Neben der großen Open Air Bühne steht als ein echtes High Light ein wunderschönes Viermaster Zirkuszelt, was bei nicht so tollem Wetter als Riesenüberdach fungiert und trocken, rundum durchlüftet, Kulturgenuss bietet.

Wer sich ein Bild vom Festival Sommer Gelände machen will, kann dies auf der Kulturbüro Website unter www.kultur-felsenkeller.de tun. Die Veranstalter haben mit Drohnenaufnahmen einen kleinen Trailer zusammengestellt, der einen guten Eindruck vermittelt, was die Zuschauer erwartet.

Und dass das Zelt als riesiges Überdach und ebenso das Open Air Gelände mit kompletter Bühne und Technik angemietet werden kann, ist, so Nöllgen vom Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. eine echte Alternative zu allen Formen von Feierlichkeiten, die in den letzten vierzehn Monaten wegen Corona nicht stattfinden konnten.

So gibt es schon einige Anfragen von Jahreshauptversammlungen über Gottesdienste bis hin zu Firmenevents, so Nöllgen. Weiter betont er, dass Vermietungen ein Baustein zur Gesamtfinanzierung des ambitionierten Kulturprojektes sind.

Das Eröffnungswochenende beginnt Donnerstag, den 1. Juli mit dem Rick Coleman Trio, was 2020 beim Sternenzelt auf dem Schlossplatz 2020 das Publikum begeisterte.

Am Freitag, den 2. Juli folgt ein Konzertabend einer inzwischen als Kultband geltenden Udo Jürgens Tribute Band SahneMixx, der einzigen von Udo Jürgens autorisierten Band mit einem abendfüllenden Konzertprogramm.

Ebenfalls Kultstatus haben der Udonaut & die Paniker, welches den musikalischen Abend Udo Lindenberg widmet. Selbst Kenner des Originals bescheinigen den Udonauten eine verblüffende Nähe zu Lindenberg selbst.

Der Termin Sonntag, der 4. Juli mit Wladimir Kaminer musste auf den 19. August verlegt werden. Der Veranstalter weist darauf hin, dass es nicht möglich war, einen Ersatztermin für den ursprünglichen Termin in der KulturEtage 10. November 2020 mit Torsten Sträter, während des Open Airs zu finden. Tickets können nach Rücksendung und Angabe der Bankverbindung erstattet werden.

Die Veranstaltung im Spiegelzelt ist hiervon nicht betroffen! Diese findet am 20. September 2022 statt.

Tickets zu allen Veranstaltungen unter www.kultur-felsenkeller.de, im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Jürgen Greis Weyerbusch