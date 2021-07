Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

RHEINLAND-PALZ – Erfolgsstory Bundesfreiwilligendienst

Was als Ersatz für den Wehr- und Zivildienst vor genau zehn Jahren begann, hat sich mittlerweile zu einer echten Erfolgsstory mit ganz eigenem Charakter entwickelt. In den letzten zehn Jahren haben insgesamt über 400.000 Personen aller Altersklassen einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolviert und dabei für ein Jahr wertvolle Erfahrungen sammeln können. Die Freiwilligen leisten einen unverzichtbaren Dienst für die Gesellschaft, was sich auch in der Erhöhung der Förderbeträge durch den Bund, pünktlich zum zehnjährigen Bestehen, ausdrückt. Was den Dienst besonders attraktiv macht ist, dass er sich nicht nur auf den klassischen sozialen Bereich bezieht, sondern ein noch vielfältigeres Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bietet. In der Wissenswerkstatt in Saarbrücken vermitteln die Bundesfreiwilligen naturwissenschaftliches Verständnis an Schüler*innen und in Bad Dürkheim bei der Lebenshilfe sind Bundesfreiwillige im Weinbau eingesetzt.

Im Paritätischen Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland haben in diesen zehn Jahren insgesamt 2260 Menschen einen BFD absolviert, davon waren 550 über 27 Jahre alt. Dabei war die jüngste Person 16 und die älteste 78 Jahre alt. Gerade die große Altersspanne sorgt auch in der Zusammenarbeit mit den Freiwilligen für besonders bereichernde Momente. In den Seminaren treffen Lebenserfahrung und Jugend aufeinander, tauschen sich aus und haben die Möglichkeit voneinander zu lernen und neue Einblicke zu gewinnen.

Michael Hamm, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Rheinland-Pfalz/Saarland, über die ersten 10 Jahre Bundesfreiwilligendienst: “Ich erinnere mich noch gut an die turbulente Zeit 2009/2010: Durch das Aussetzen der Wehrpflicht fiel auch der Zivildienst weg und damit eines unserer beiden großen Standbeine im Bereich Engagement. Gleichzeitig waren wir mit der herausfordernden Aufgabe betraut, das komplett neue Format des BFD auf die Beine zu stellen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute bereits auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken können und den BFD nach wie vor als sinnvolle Erweiterung der Freiwilligendienste ansehen. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und viele engagierte Freiwillige!”

Besonders in den letzten 18 Monaten der Corona-Pandemie zeigte sich, wie wichtig die Bundesfreiwilligen für die Einsatzstellen und das Funktionieren der Gesellschaft sind. Schließlich hat die Corona-Pandemie die sozialen Berufsfelder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und gezeigt, dass, gerade in Krisenzeiten, soziales Engagement unverzichtbar ist. Die besondere Qualität des Bundesfreiwilligendienstes mit seiner vielfältigen Altersstruktur kann hier einen besonderen Beitrag leisten, da alle Personen bis ins hohe Alter hinein sich für die Gesellschaft einbringen können. Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre Bundesfreiwilligendienst, stimmen optimistisch, dass der Dienst es auch weiterhin allen Menschen ermöglicht sich zu engagieren, aber auch beruflich (neu) zu orientieren.

Du möchtest jetzt auch einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren? Bewirb dich unter www.paritaet-freiwilligendienste.de bei uns. Auf unserer Website kannst du dir auch deine Wunscheinsatzstelle raussuchen – ansonsten senden wir die aber auch gerne einen Vorschlag. Noch Fragen? Wir beraten dich gerne telefonisch unter 0681-3885-123. Foto 09: Paritätische