REMAGEN-KOBLENZ – Neun Spezialisierungsmöglichkeiten im berufsbegleitenden MBA- Fernstudienprogramm – Virtuelle Informationsveranstaltung zur laufenden Bewerbungsphase am 6. Juli

Das praxisorientierte MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz zählt zu den größten und bekanntesten MBA-Studiengängen bundesweit. Es wird seit 2003 am RheinAhrCampus in Remagen – unmittelbar vor den Toren der Bundesstadt Bonn – angeboten und führt zum international anerkannten Abschluss „Master of Business Administration (MBA)“.

Einer der frisch gebackenen MBA-Absolventen ist Christian Ober. Er schloss vor wenigen Wochen sein berufsbegleitendes Masterstudium in der MBA-Vertiefungsrichtung Gesundheits- und Sozialwirtschaft erfolgreich ab. „Seit ich mit 18 Jahren meinen Zivildienst in der Notaufnahme meiner Heimatstadt absolvierte, war es mein Plan, im Krankenhauswesen für Veränderungen sorgen zu wollen. Während meiner späteren Arbeit in einem Bonner Krankenhaus merkte ich, dass ich, um wirklich etwas im Krankenhaus ändern zu können, in die kaufmännische Geschäftsführung muss. Also informierte ich mich, welche Wege es gibt, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei entdeckte ich das MBA- Fernstudienprogramm in Remagen. Hier hatte ich die Möglichkeit, nach meinem Bachelor- Abschluss in Biologie parallel zum Beruf einen Masterabschluss zu erlangen. Ich konnte also gleichzeitig Berufserfahrungen sammeln und einen höheren akademischen Abschluss erzielen, ohne aus dem Job aussteigen zu müssen. Dabei kam mir das flexible Studienkonzept zu Gute, das ein weitestgehend orts- und zeitunabhängiges, berufsbegleitendes Studieren ermöglicht.“

In einer Regelstudienzeit von fünf Semestern erwerben und vertiefen die Studierenden General-Management-Wissen und zukunftsweisende Führungskompetenzen. Zusätzlich eignen sie sich Spezialwissen in einer der neun angebotenen MBA-Vertiefungsrichtungen an. Dabei können sie wählen zwischen Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.

Bis 31. Juli läuft die Bewerbungsphase für das Wintersemester 2021/22. Für Studieninteressierte findet am 6. Juli ab 18.00 Uhr eine virtuelle Informationsveranstaltung statt, in der die Inhalte, der Ablauf und die Rahmenbedingungen des MBA-Fernstudiums vorgestellt werden. Unterstützt von Denise Knierim, die ihren MBA-Abschluss in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagement erwarb, steht das MBA-Beratungsteam für Fragen zur Verfügung.

Als staatliche Hochschule in Rheinland-Pfalz ermöglicht die Hochschule Koblenz den Zugang zu diesem Masterstudium sowohl mit als auch ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur. Studieninteressierte ohne ersten Hochschulabschluss müssen über spezielle Voraussetzungen und Berufserfahrungen verfügen und zudem eine Eignungsprüfung bestehen, um zum Studium zugelassen zu werden.

Detaillierte Informationen gibt es auf der Landingpage www.mba-fernstudienprogramm.de.

Eine Studienbewerbung ist über das Online-Portal des Kooperationspartners zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unter www.zfh.de/anmeldung möglich.

Titelfoto: Christian Ober, Absolvent des MBA-Fernstudienprogramms in der Vertiefungsrichtung Gesundheits- und Sozialwirtschaft (Quelle: privat)