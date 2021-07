Veröffentlicht am 3. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Fünfe auf einen Streich – DGB veranstaltet Podiumsdiskussion mit Bundestagskandidaten

Der Kreisverband Altenkirchen lädt am Montag, 12. Juli, 20:00 Uhr, alle Interessierten zu einer Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl in das Kulturwerk Wissen ein. Diese fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben zugesagt: Erwin Rüddel (CDU), Martin Diedenhofen (SPD), Kevin Lenz (Bündnis 90/Die Grünen), Sandra Weeser (FDP) sowie Jochen Bülow (Die Linke). Der DGB ist damit wahrscheinlich die erste Organisation, die gleich fünf Bewerber/innen für den Deutschen Bundestag auf einem Podium versammelt und befragt.

DGB-Kreisvorsitzender Bernd Becker: „Wir haben uns sehr über die schnellen und fast kompletten Zusagen gefreut und sehen es als unsere Pflicht an, den Menschen im Kreis im Vorfeld der Wahl wieder eine Informationsplattform zu bieten“. Wer bereits im Vorfeld eine Frage platzieren möchte, kann dies bereits bei der Anmeldung tun. Man wolle so effizient wie möglich ein breites Themenspektrum abarbeiten und auch über die Kandidierenden als Person etwas erfahren. Becker: „Dass bei uns neben dem Klimaschutz und der Digitalisierung auch die Themen Bildung, Rente, Steuern, Gesundheit und handlungsfähiger Staat auf der Agenda stehen, dürfte niemand verwundern“.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an koblenz@dgb.de oder telefonisch unter 0261/303060 bei der DGB-Geschäftsstelle in Koblenz an. Teilnehmen können zweifach wirksam Geimpfte oder Menschen, die einen aktuellen negativen Test am Eingang vorlegen.