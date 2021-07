Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Veranstaltungsreihe des Naturpark Rhein-Westerwald startet in die Saison

Lange war es still im Naturpark Rhein-Westerwald. Nach der coronabedingten Zwangspause werden ab sofort wieder Veranstaltungen im Naturpark Rhein-Westerwald angeboten, wodurch ein Hauch Normalität und Geselligkeit zurückkehrt.

In der zweiten Jahreshälfte bietet der Naturpark erstmals eine eigene Veranstaltungsreihe mit den zertifizierten Natur- und Landschaftsführern (ZNL’s) sowie einer Waldführerin an. ZNL’s informieren über Natur und Landschaft, vermitteln zielgruppenorientiert regionale Besonderheiten und sensibilisieren für einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Landschaft. ZNL’s fungieren daher als Botschafter der Region und sind wichtige Ansprechpartner für Tourismus und Naturschutz. Bitte beachten Sie, dass einige Veranstaltungen nochmals verschoben werden mussten und daher von den im gedruckten Jahresprogramm genannten Terminen abweichen können.

Neben der Veranstaltungsreihe mit den ZNL’s bietet der Naturpark in der zweiten Jahreshälfte weitere spannende Exkursionen, Vorträge und andere Veranstaltungen wie z.B. einen Vortrag über die Folgen des Klimawandels auf Nationale Naturlandschaften, ein Klimadinner oder einen Sensenkurs an. Die genauen Termine finden Sie in dem Veranstaltungskalender auf der Webseite des Naturparks www.naturpark-rhein-westerwald.de. Bitte beachten Sie, dass auch für die kommenden Veranstaltungen weiterhin die Abstands- und Hygieneregelungen, sowie eine Teilnehmerbeschränkung gelten.