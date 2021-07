Veröffentlicht am 1. Juli 2021 von wwa

MUDERSBACH – Diebstahl eines Mofas im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte

In der Nacht zum 29. Juni 2021 wurde aus einem Carport in Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte, in der Straße „In den Schinden“, ein Mofa 25 entwendet. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 745 TVD der Marke Kynast, ist in der Grundfarbe schwarz und hat weiße Felgen. Hinweise zu dem unbekannten Täter oder sonstige Beobachtungen in diesem Wohnbereich an den Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei