WESTERBURG – GERSHAUSEN – Verkehrsunfallflucht im Westerburger Ortsteil Gershausen

Samstagnachmittag, 26. Juni 2021, gegen 15:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße „Unterm Steinbruch“ etwa auf Höhe der Hausnummer 2 in 56457 Westerburg Ortsteil Gershasen. Beschädigt wurde ein Verteilerkasten, ein Straßenschild und zwei Zaunelemente. Vor Ort konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden, die wahrscheinlich dem Unfallfahrzeug des Täters zugeordnet werden können. Wer kann Angaben zum genauen Tatzeitpunkt machen oder Hinweise zu dem Täter geben? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Westerburg in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei