Veröffentlicht am 4. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Sommerferien-Freizeit für Heimbach-Weiser Kinder

Sieben- bis Elfjährige aus Heimbach-Weis können sich auf eine abwechslungsreiche Sommerferien-Woche freuen. Vom 16. bis 20. August bietet das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied im Kinder- und Jugendtreff Heimbach-Weis an der Waldstraße 47a ein abwechslungsreiches, ganztägiges familienergänzendes Programm – und zwar täglich von 9 bis 16 Uhr. In dieser Woche werden sich Kinder und Betreuer gut kennenlernen und gemeinsam kindgerechte Spiel-, Kreativ- und Bastelangebote erleben. Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Fußballspielen und Ausflüge in die nähere Umgebung wie in den Wildtier- und Freizeitpark Daun gehören ebenfalls dazu. Die Kosten betragen 65 Euro (Verpflegung inklusive) pro Kind.

Weitere Informationen dazu erteilt Tanja Buchmann vom KiJub, Tel. 02631 802 172; E-Mail kijub@neuwied.de

Foto 07: Im mit Graffiti geschmückten Jugendtreff in Heimbach-Weis gibt es wieder ein interessantes Ferienangebot.