NEUWIED – Leben wie Gott in Frankreich – Malerei und Genuss am Samstag, 3. Juli

„Bienvenue à Neuwied!“, heißt es am Samstag, 3. Juli. Im Rahmen des Programms „Deichstadt-Urlaub“ sind Einwohner und Gäste der Stadt eingeladen, die französische Seite Neuwieds kennenzulernen. Los geht das „Leben wie Gott in Frankreich“ um 8.30 Uhr mit einem klassischen französischen Frühstück im Café Wolke 7. Danach dürfen die Teilnehmenden ihre Kreativität bei einem Porträt-Workshop im Schlosspark Neuwied ausleben. Etwa vier Stunden dauert das Urlaubserlebnis, an dem bis zu zwölf Personen teilnehmen können. Die Teilnahme am Portrait-Workshop inklusive Frühstück kostet 30 Euro. Anmeldung und Ticketkauf über die Tourist-Information Neuwied unter 02631 802-5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de.