Veröffentlicht am 30. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei Positiv-Fälle am Wissener Gymnasium – Inzidenz weiter bei 3,9 – Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Mittwoch, 30. Juni 2021, um 15:00 Uhr.

Wenig Bewegung in der Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen seit Montag: Ein neuer Positiv-Fall lässt die Gesamtzahl aller seit Pandemie-Beginn nachgewiesenen Fälle im Kreis auf 4.930 steigen. Dabei handelt es sich um ein Kind, das die fünfte Klasse des Kopernikus-Gymnasiums Wissen besucht. Hier wurde ein weiteres Kind positiv getestet, das allerdings im Oberbergischen Kreis lebt und nicht in der AK-Statistik geführt wird. Die weitere Analyse auf eine mögliche Delta-Variante läuft. Die betroffene Klasse steht unter Quarantäne, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte werden durch das Gesundheitsamt getestet.

Als genesen gelten mittlerweile 4.808 Menschen, die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 21. Derzeit wird keiner der aktuell Infizierten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz weiter bei 3,9, für das Land bei 5,0.

Zusätzlicher Impfstoff

Aktuell stellt das Land den Impfzentren landesweit 40.000 Dosen zusätzlichen Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung. Dem Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen werden dabei zunächst 500 Dosen zusätzlich zugeteilt, bei Bedarf soll es mehr geben. Das Problem allerorten: Diese Sonderlieferung kann in den Impfzentren in der Regel nicht umfänglich verimpft werden, da der Terminpool des Landes kaum noch Personen der Astrazeneca-Zielgruppe im Alter von über 60 Jahren enthält und der Mehraufwand an Beratung bei Impfungen für jüngere Personen in den Impfzentren kaum geleistet werden kann. Daher, so heißt es in einem Schreiben von Gesundheitsminister Clemens Hoch an die Vertreter von Landkreistag und Städtetag, setzt man auf die Beteiligung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. „Manchmal ist es kurios: Vor Wochen habe ich den Vorschlag gemacht, Astrazeneca eben wegen des höheren Beratungsaufwandes gezielt den Hausärzten zu geben, damals hat Mainz nicht mitgespielt. Jetzt kommt man dort selbst zu dem Schluss, dass dieser Weg sinnvoll ist. Aber sei es drum: Am Ende zählt jede Impfung. Wir haben mit Unterstützung der Kreisärzteschaft eine Bedarfsabfrage bei den heimischen Ärzten für die Sonderlieferung auf den Weg gebracht, die natürlich nicht auf die normale Bestellung der Praxen angerechnet wird. Ich bin allen Arztpraxen im Kreis sehr dankbar, die seit Monaten sehr engagiert dazu beitragen, dass die Impfkampagne läuft.“

Die im Impfzentrum in Wissen durchgeführten Impfungen der letzten Tage im Überblick:

Montag, 28. Juni: 639 Impfungen (191 Erst-, 448 Zweitimpfungen)

Dienstag, 29. Juni: 642 Impfungen (168/474)

Mittwoch, 30. Juni: 578 Impfungen (96/482)

Neue Coronavirus-Testverordnung

Bei den Vergütungen für die Testzentren gibt es durch eine Änderung in der Coronavirus-Testverordnung des Bundes ab 1. Juli neue Regeln, wodurch einige Testzentren zum Teil weniger, zum Teil nicht mehr testen werden. So steht ab dem 1. Juli die Teststelle am DRK-Krankenhaus Altenkirchen nicht mehr zur Verfügung. Alle Testzentren in Rheinland-Pfalz und deren Öffnungszeiten sind tagesaktuell im Dashboard des zuständigen Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) gelistet (https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/).

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.930

Veränderung zum 28. Juni: +1

Aktuell Infizierte: 21

Geheilte: 4.808

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 0

7-Tage-Inzidenz: 3,9

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.455

Betzdorf-Gebhardshain: 998

Daaden-Herdorf: 558

Hamm: 563

Kirchen: 722

Wissen: 634/+1