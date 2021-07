Veröffentlicht am 1. Juli 2021 von wwa

HACHENBURG – Gitterbox am EDEKA-Markt aufgebrochen und Gasflasche entwendet

Sonntagabend, 27. Juni 2021, in dem Zeitraum zwischen 23:00 und 23:05 Uhr, kam es zu einem Aufbruch einer Gitterbox, die linksseitig des Parkplatzes am Eingangsbereich des EDEKA-Marktes in Bad Marienberg, Marienberger Straße, deponiert war. Die Gitterbox war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Aus der Gitterbox entwendeten die unbekannten Täter eine befüllte Gasflasche. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf zirka 50 Euro geschätzt. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei