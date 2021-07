Veröffentlicht am 1. Juli 2021 von wwa

KIRBURG – PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Köln-Leipziger-Straße in Kirburg konnten am Montagabend, 28. Juni 2021, um 22:40 Uhr durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 30jährigen Mercedes-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC, Amphetamin und Kokain. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei