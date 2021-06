Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Betzdorf – Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer fuhr am Samstagabend, 26. Juni 2021, gegen 19.35 Uhr auf der Wilhelmstraße in Betzdorf. Hier wurde er von einem Transporter überholt. Der junge Radfahrer fuhr nun nach links und stieß gegen den Bus. Durch den Zusammenstoß wurde er schwerverletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Quelle: Polizei