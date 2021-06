Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

ALSDORF – Randalierer in Alsdorf

Ein erheblich alkoholisierter Mitbewohner einer betreuten Wohneinrichtung war am Samstagnachmittag, 26. Juni 2021, gegen 17.50 Uhr zunächst mit seinen Mitbewohnern in Streit geraten. Da er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollte, benötigte der Rettungswagen die Unterstützung der Polizei. Hierbei beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten fortlaufend. Quelle: Polizei