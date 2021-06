Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfallflucht in Elkenroth

Ein am Samstagmorgen, 26. Juni 2021, gegen 09.15 Uhr ordnungsgemäß abgestellter Pkw an der Weitefelder Straße in Elkenroth wurde durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich zunächst, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Durch einen Zeugenhinweis konnte er jedoch später ermittelt werden. Da hier ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden war, wurde der Führerschein des Verursachers sichergestellt. Quelle: Polizei