Veröffentlicht am 2. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Starkregen: Stadtbauamt setzt auf Bürgerbeteiligung – Nach heftigen Regenfällen: Arbeit an Konzept verstärkt

Die starken Regenfälle am vergangenen Wochenende haben erneut gezeigt, dass Starkregenereignisse immer wieder – und oft plötzlich – auftreten können und vielerorts für erhebliche Schäden sorgen. Gibt es Wege sich dafür zu wappnen? Die Stadtverwaltung Neuwied meint „Ja“ und erarbeitet daher derzeit ein für die gesamte Stadt gültiges Konzept zur Vorsorge bei Starkregen.

Doch dafür sind das Stadtbauamt und das beauftragte Ingenieurbüro Björnsen – Beratende Ingenieure auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Auf der eigens dafür eingerichteten Plattform www.tinyurl.com/starkregen-nr kann Jeder Problemstellen in der Stadt melden und so mithelfen, diese zu identifizieren. So lassen sich anschließend Maßnahmen entwickeln, um Vorsorge für zukünftige Ereignisse zu treffen und die Folgen des Starkregens abzumindern.

Zwischenzeitlich wurden die Ortsbegehungen, die für die Erstellung des Starkregenvorsorgekonzepts angesetzt waren, durchgeführt. Aufgrund Corona-bedingter Einschränkungen konnten sich daran – anders als geplant – Bürger nicht beteiligen. Da aber für die Erarbeitung des Konzepts insbesondere die Mithilfe und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung sind – vor allem in Bezug auf Problemstellen vor Ort -, möchte das Stadtbauamt nochmals dazu einladen, die entsprechende Web-Anwendung zu nutzen. Zudem hat das Stadtbauamt für die Zeit nach den Sommerferien Bürgerworkshops geplant. Auch die sollen Neuwiederinnen und Neuwiedern Gelegenheit geben, sich einzubringen. Um das Starkregenvorsorgekonzept noch transparenter zu gestalten, wird derzeit außerdem die entsprechende städtische Internetseite überarbeitet.