Veröffentlicht am 30. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Die Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen GRÜNEN, Tabea Rössner, besucht am 1. Juli um 16 Uhr das Jugendprojekt „Möwe“ in der Heddesdorfer Str. 31 in Neuwied.

Im Austausch mit Herrn Sorger geht es um die Frage, welche Unterstützungsangebote erforderlich sind, um die Chancen Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt deutlich zu verbessern. Anschließend steht ein kurzer Stadtrundgang mit Herrn Wöckner, Vertreter des Einzelhandels, auf dem Programm. Den Abschluss ihres Besuchs bildet ein Gespräch mit Oliver Grabus zu Möglichkeiten der Förderung von Kulturschaffenden, das 18.30 Uhr im Studio 66 Minuten, Kirchstraße 4, stattfinden wird. Interessierte sind herzlich willkommen.

Foto 22: Foto: Tabea Rössner