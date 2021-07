Veröffentlicht am 1. Juli 2021 von wwa

WISSEN – SCHÖNSTEIN – Serenade auf Schloss Schönstein

Freunde klassischer Musik aufgepasst: Das Mainzer Kammerorchester kommt am Samstag, dem 4. September um 18 Uhr wieder ins malerische Schloss nach Wissen-Schönstein. Veranstalter ist der Arbeitskreis Kultur der Verbandsgemeinde Wissen mit seiner Marke „Wissener eigenART“.

Es werden Werke von Vivaldi, Mozart, Schubert, Beethoven, Debussy und Ravel zu hören sein. Das Mainzer Kammerorchester, bewährt moderiert von Volker Müller, freut sich schon auf Schloss Schönstein und seine Besucher*innen. Sollte es wegen Pandemie oder Regenwetter nötig sein, so findet die 105. Serenade in der Halle kulturWERKwissen statt. Der Beginn des Kartenvorverkaufs und nähere Infos werden in Kürze gesondert mitgeteilt. Foto: H.-G. Orthen

Foto 06: Schloss Schönstein bei Wissen wird wieder Schauplatz klassischer Musik.