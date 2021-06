Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

HAMM – Drehleiter ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr Hamm – Feuerwehrleute wurden ausgebildet

Es ist ein historischer Moment in der 112jährigen Geschichte der Feuerwehr Hamm/Sieg. Am Dienstag konnten die Einsatzkräfte eine Drehleiter holen und nach Hamm überführen. Eigentlich sollte die gekaufte und generalüberholte Drehleiter abgeholt werden, so der Wehrleiter Heiko Grüttner. Aber Lieferengpässe einiger Zulieferer machten uns einen Strich durch die Rechnung. Da aber Anfang des Jahres schon die Ausbildung geplant und ein Lehrgang gebucht wurde, stellte die Drehleiter-Werkstatt aus Kandel der Hammer Wehr ein Leihfahrzeug zur Verfügung.

An dem baugleichen Hubrettungsfahrzeug, das eine Nennrettungshöhe von 23 Metern bei 12 Meter Ausladung besitzt, wurden zehn Personen ausgebildet. Die Ausbildung zum Drehleiter-Maschinisten dauerte vier Tage. Die Lehrgangskosten übernahm der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg e.V.

Eine Drehleiter ist ein multifunktionales Einsatzfahrzeug. Es dient hauptsächlich der Menschenrettung im Einsatzfall, wenn der bauliche Rettungsweg nicht mehr benutzt werden kann. Aber auch zur Unterstützung des Rettungsdienstes kann sie eingesetzt werden, um kranke und schwerverletzte Menschen aus Dachgeschosswohnungen zu retten. Ebenso können die Feuerwehrleute das Fahrzeug zur Brandbekämpfung oder im technischen Hilfeleistungseinsatz verwenden.

Die Ausbildung startete am vergangenen Donnerstag mit der Begrüßung im Schulungsraum des Feuerwehrhauses in Hamm. Zwei Ausbilder waren extra von Hamburg aus angereist, um ihr Wissen an die Hammer Wehrleute weiterzugeben. Im theoretischen Teil der Ausbildung waren die Fahrzeugkunde, das Benutzungsfeld und die Sicherheitseinrichtungen Inhalt der ersten Stunden. Danach wurden die Bedienstände erklärt und das richtige Abstützen erläutert. Nach der Mittagspause wurden im Industriepark Etzbach erste Gewöhnungsübungen durchgeführt. In den nächsten beiden Tagen stand die Einsatztaktik, die Menschenrettung, die Löschmittelabgabe und der Einsatz der Krankentragenlagerung auf dem Stundenplan. Nachmittags wurden verschiedene Gebäude in der Verbandsgemeinde Hamm angefahren, um dort Anleiterübungen durchzuführen. Während der gesamten Zeit standen die beiden Ausbilder den Wehrleuten immer mit Tipps und Tricks zur Seite.

Am letzten Tag des Lehrgangs standen dann noch die praktischen und schriftlichen Leistungsnachweise an. Der schriftliche Teil wurde im Schulungsraum absolviert. Hier mussten zehn Seiten mit Fragen rund um das Thema Drehleiter beantwortet werden. Anschließend fand der praktische Teil der Prüfung am ehemaligen Gebäude der Fleischerei Hermes in Hamm statt. Hier galt es die Drehleiter sicher und richtig zu positionieren, damit eine Person aus der Dachgeschosswohnung gerettet werden konnte.

Alle Teilnehmer haben den Lehrgang mit Bravour bestanden und können sich ab sofort „Drehleitermaschinist“ nennen. Aber trotzdem müssen die Einsatzkräfte in den nächsten Wochen weiter intensiv das Aufstellen und Bedienen üben, damit sie zukünftig im Ernstfall schnelle Hilfe leisten können. (am) Fotos 08: Feuerwehr Hamm/Sieg