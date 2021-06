Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Neue Veranstaltung mit Boris Weber bei den Festspielen

Mit „Rainer rettet die Fassenacht“ bietet das Kulturbüro der Stadt Neuwied am Freitag, 9. Juli, um 20.15 Uhr eine neue Veranstaltung im Rahmen der Rommersdorf Festspiele an. Dabei glänzt Boris Weber von der Freien Bühne als der Fassenachtsretter Rainer, begleitet von Holger Kappus am Klavier.

Die Welt spielt verrückt, Corona hat uns alle im Griff und Rainer will die Fassenacht retten. So sitzt er zu Hause und überlegt wie die kommende Session laufen könnte. Er probt für eine virtuelle Online-Fassenachtssitzung, in der er gleich alle Rollen übernehmen wird, um auch ja das Kontaktverbot einzuhalten. Er sinniert über seinen Spezialfreund Donald Trump und geht durch manche Höhen und Tiefen, immer in der Hoffnung, dass vielleicht doch alles so laufen kann wie immer und einer reibungslosen Fassenachtszeit nichts im Wege steht.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de Hier findet sich auch ein Dokument zur Kontaktdatenerfassung. Alle Besucher werden gebeten, dies vorab auszufüllen, auszudrucken und zur jeweiligen Veranstaltung mitzubringen. Foto 14: