Veröffentlicht am 29. Juni 2021

WEITEFELD – Die BECKTRONIC GmbH freut sich mit erster Auszubildenden des Unternehmens über die erfolgreich bestandene Abschlussprüfung

Lea Weller, Auszubildende zur Industriekauffrau, hat ihre Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Zur erfolgreich bestandenen Prüfung gratulierten alle Kolleginnen der BECKTRONIC GmbH erst einmal per WhatsApp und dann natürlich persönlich. Während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit lernte Frau Weller alle Bereiche des Unternehmens kennen und gewann neben fundierten kaufmännischen Kenntnissen auch tiefe Einblicke in die technischen und produktionsbezogenen Abläufe der Fertigung von hochpräzisen Schablonen für den technischen Druck, wie zum Bespiel SMD-, LTCC- oder Waferschablonen. „Wir wünschen Frau Weller weiterhin alles Gute und freuen uns sehr, sie in ein festes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen“, so Thomas Schulte-Brinker, Geschäftsführer der BECKTRONIC GmbH. Sie wird das Team künftig im Bereich der kaufmännischen Auftragsbearbeitung tatkräftig unterstützen und ist kompetente Ansprechpartnerin für Kunden und Kolleginnen gleichermaßen.