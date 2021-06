Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Bei Vater-Kind-Erlebnistagen die Natur entdeckt – Action, Sport und Spiel standen im Mittelpunkt des Angebots

Eine gelungene Premiere feierten die erstmals angebotenen Vater-Kind-Erlebnistage, die die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied organisiert hatte. Eine Gruppe von elf Kindern und sieben Vätern verbrachte, begleitet von einem Team des Kinder- und Jugendbüros (KiJub), zwei erlebnisreiche Tage im Wald rund um die Eintrachthütte bei Oberbieber.

Bei bestem Wetter standen Action, Sport und Spiel, knifflige Teamherausforderungen und eine kreative Bootbauaktion auf dem Programm. Erlebnispädagoge Karsten Schröter sorgte für spannende Unternehmungen. So führten die Kinder ihre Väter mit verbundenen Augen durch einen Parcours im Unterholz, die Väter wiederum sicherten ihre Kinder beim Strickseilklettern in schwindelerregender Höhe. Abgerundet wurde das Wochenende durch einen ebenso lehrreichen wie witzigen Waldspaziergang mit Waldpädagoge Gerhard Willms vom Forstamt Dierdorf.

Es war ein voller Erfolg: Die Stimmung war durchgehend ausgelassen und fröhlich, sowohl Kinder als auch Väter kamen auf ihre Kosten und hatten viel Spaß an dem vielseitigen, oft überraschenden Programm. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer konnte an diesem Wochenende etwas entdecken, das aufregend, spaßig oder interessant war – und gewann neue Einsichten in das eigene Tun und das der anderen.

Es ist geplant, aus dieser bisher einmaligen Veranstaltung eine Reihe zu entwickeln und dabei gegebenenfalls die ganze Familie, also auch Mütter und Großeltern, einzubeziehen. Nähere Informationen über die Angebote des KiJub erhalten Interessierte unter www.kijub-neuwied.de.

Foto 16: Für Spannung war bei den Vater-Kind-Erlebnistagen gesorgt.