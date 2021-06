Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann unterstützt Sammelaktion in ihrem Wahlkreisbüro für den guten Zweck gemeinsam mit It´s for Kids-Repräsentantin Karolin Krings

Die Stiftung It´s for Kids sammelt u. a. Handys, Druckerpatronen, Tonerkartuschen sowie alte oder ausländische Währungen, um mit deren Erlös Kinderschutzprojekte zu fördern. Die alten Gegenstände werden durch die Stiftung und deren Partner recycelt oder wiederverwendet.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann unterstützt das wohltätige Engagement, welches in der Region Neuwied durch Karolin Krings (Inhaberin der Firma Doctormoon) repräsentiert wird, sehr gerne und ruft alle Interessierten zum Mitmachen auf: „Wir kennen es alle: Daheim finden sich immer mal wieder Dinge, wie alte und nicht mehr genutzte Mobiltelefone oder Druckerpatronen, Münzen und vieles mehr, was wir irgendwann entsorgen würden. Durch die Arbeit der Stiftung werden Kinderschutzprojekte gefördert. Konkret können wir mit dieser Sammelstation Projekte vor Ort unterstützen. Sollten in meinem Wahlkreis in Neuwied, Dierdorf und Puderbach Kinderschutzprojekte anstehen, die konkret Unterstützung brauchen, freuen wir uns auf die Rückmeldung“, so die Landtagsabgeordnete.

Die Spenden können im SPD-Wahlkreisbüro in der Dierdorfer Straße 33 montags und mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr sowie freitags von 12 bis 15 Uhr abgegeben werden oder nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.: 02631-9593110). Die Rückmeldungen zu der benötigten Unterstützung für Kinderschutzprojekte können telefonisch und schriftlich (wahlkreis@spd-lanahorstmann.de) an das Wahlkreisbüro oder ebenso direkt an Karolin Krings (Tel. 02631-9469349) gerichtet werden.

Foto 13: Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (links) gemeinsam mit Karolin Krings bei der Übergabe der Sammelbehältnisse vor dem SPD-Wahlkreisbüro in der Dierdorfer Straße.