Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – SahneMixx – Udo Jürgens Tribute – Open Air Sommer Glockenspitze Altenkirchen – Die schönsten Lieder von Udo Jürgens am 02. Juli

„Das wahre Gesicht zeigt Musik nur, wenn sie live gespielt wird …“ ♫ Treffender als Udo Jürgens bei seiner „Einfach ich“-Tour im Jahr 2009 kann man es nicht ausdrücken. SahneMixx präsentiert in kleiner, aber feiner Besetzung mit fünf Musikern „Das Beste von Udo Jürgens – Hautnah“ … respektvoll, leidenschaftlich, authentisch, in hoher musikalischer Qualität, zu 100Prozent live gespielt und vom Vorbild höchstpersönlich anerkannt!

SahneMixx-Sänger Hubby Scherhag interpretiert die Lieder des großen Vorbilds derart gut, dass sich die Zuschauer vom ersten Ton an in ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlen. Vom perfekten Orchester-Sound über den weißen Flügel und das rote Jacketfutter bis hin zum legendären Bademantel-Finale stimmt bei SahneMixx selbst das kleinste Detail. Und wenn Hubby Scherhag nach den Zugaben zum „Bademantel-Finale“ zurück auf die Bühne applaudiert wird … spätestens dann wird SahneMixx zum Gänsehaut-Erlebnis!

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro in der Marktstr. 30, in Altenkirchen oder telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Die Tickets, die fürs Spiegelzelt gekauft wurden, sind an diesem Abend nicht gültig. Können aber im Vorfeld, im Kulturbüro getauscht werden.